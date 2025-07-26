Россиянам рассказали об изменении процедуры абортов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в форме информированного добровольного согласия на искусственное прерывание беременности. Как сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, новый документ содержит более подробную информацию о возможных рисках и последствиях процедуры.