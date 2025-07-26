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Россиянам рассказали об изменении процедуры абортов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в форме информированного добровольного согласия на искусственное прерывание беременности.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в форме информированного добровольного согласия на искусственное прерывание беременности. Как сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, новый документ содержит более подробную информацию о возможных рисках и последствиях процедуры.

В обновленной форме перечислены такие потенциальные осложнения, как развитие бесплодия, хронические тазовые боли, проблемы с вынашиванием последующих беременностей, риск преждевременных родов, гормональные нарушения, психические расстройства, онкологические заболевания молочной железы, сердечно-сосудистые патологии и воспалительные процессы. Документ также включает пункт о возможности передачи информации о состоянии здоровья пациентки ее законному представителю.

По словам парламентария, цель изменений — обеспечить более осознанное принятие решения женщинами. Дрожжина подчеркнула, что окончательное решение всегда остается за пациенткой, но при отсутствии медицинских противопоказаний к родам важно рассмотреть возможность сохранения беременности при поддержке государства и близких.

Ранее в Госдуме сообщили, какие изменения ждут россиян с августа.