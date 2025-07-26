Астрофизик рассказал, где сейчас находятся аппараты «Вояджер» и «Пионер-10»

Космические аппараты «Вояджер» до сих пор находятся в строю и продолжают передавать сигналы на Землю, несмотря на то что были запущены почти полвека назад. О том, где они сейчас, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.