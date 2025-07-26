Астрофизик рассказал, где сейчас находятся аппараты «Вояджер» и «Пионер-10»

Космические аппараты «Вояджер» до сих пор находятся в строю и продолжают передавать сигналы на Землю, несмотря на то что были запущены почти полвека назад. О том, где они сейчас, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.
— Про «Пионер-10» давно ничего не слышно. А «Вояджеры», считается, что вышли за так называемую гелиопаузу — это граница Солнечной системы. Но от «Вояджеров» сигнал до сих пор есть, — цитирует слова ученого сайт KP.RU.
Секрет их долголетия в надежных источниках энергии. Аппараты используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), работающие на плутонии. Это практически «вечные» батарейки, которых хватает на десятки лет.
— «Вояджеры» летят уже почти 50 лет и до сих пор источник энергии работает и энергии достаточно, чтобы посылать нам информацию. Это обязательная вещь и для лунных миссий, потому что лунная ночь длится две недели, — подчеркнул Лутовинов.
Отметим, Россия производит РИТЭГи, которые поставляет в разные страны. Сейчас, например, на них активно рассчитывает Китай.