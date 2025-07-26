В Госдуме сообщили о выплатах семьям к 1 сентября

По его словам, в 2025 году отдельные категории семей с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, однако данная мера применяется лишь в определённых случаях. Речь идет не о массовой выплате, как в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь, это возможность получения наличными остатка средств маткапитала: если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей, её можно обналичить без дополнительных условий. Основанием является Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249, сообщил Говырин.