В Госдуме сообщили о выплатах семьям к 1 сентября

Семьи, имеющие детей, в отдельных регионах России могут претендовать на финансовую поддержку к 1 сентября. Также предусмотрена возможность получения наличными остатка средств материнского капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, в 2025 году отдельные категории семей с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, однако данная мера применяется лишь в определённых случаях. Речь идет не о массовой выплате, как в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь, это возможность получения наличными остатка средств маткапитала: если сумма на сертификате не превышает 10 тысяч рублей, её можно обналичить без дополнительных условий. Основанием является Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249, сообщил Говырин.
По словам парламентария, регионы устанавливают дополнительные меры поддержки: в Москве семьи со статусом малоимущих или многодетных могут получить 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге размер выплаты для многодетных составляет 10 000 рублей, в Подмосковье стандартная сумма — 3 000 рублей, а для малообеспеченных семей — 7 000 рублей. Владимирская область предоставляет многодетным ежегодную выплату в 5 000 рублей на школьную форму, одежду для занятий или спортивную форму; дополнительно за счет внебюджетных средств выделяются школьные наборы детям из семей в трудной ситуации.
Депутат сообщил, что для получения выплаты необходимо обратиться через МФЦ, портал Госуслуг или напрямую в отделение Социального фонда. Требуется стандартный пакет документов: паспорт, справка из школы, подтверждение статуса многодетной или малоимущей семьи. Заявление рассматривается 10 рабочих дней, при положительном решении средства перечисляются в течение 5 дней, уточнил депутат.
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