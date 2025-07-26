Лионеля Месси отстранили на одну игру MLS за отказ ехать на Матч звезд

В соответствии с правилами лиги, спортсмены, отказывающиеся от участия в матче без предварительного одобрения, отстраняются от следующей игры своего клуба. Месси и Альба, которые являются футболистами’Интер Майами«, 26 июля должны были выйти на поединок их команды с “Цинциннати”.