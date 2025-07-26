Лионеля Месси отстранили на одну игру MLS за отказ ехать на Матч звезд

Аргентинский нападающий Лионель Месси был отстранён от одной игры в рамках Главной лиги футбола (MLS) за отказ участвовать в Матче звезд, сообщил на своём сайте этот высший футбольный дивизион в США и Канаде.
Он был дисквалифицирован с одноклубником Жорди Альбой. Оба футболиста отказались играть в Матче звезд, несмотря на то, что их включили как участников по итогам голосования фанатов и СМИ.
Мероприятие состоялось 23 июля. Соперниками были команды звезд лиги и звезд чемпионата Мексики. Со счётом 3:1 победила сборная звезд MLS.
В соответствии с правилами лиги, спортсмены, отказывающиеся от участия в матче без предварительного одобрения, отстраняются от следующей игры своего клуба. Месси и Альба, которые являются футболистами’Интер Майами«, 26 июля должны были выйти на поединок их команды с “Цинциннати”.
Напомним, ранее стало известно, что руководство испанской команды «Барселоны» определило предполагаемую дату проведения прощального матча для Лионеля Месси. Он выступал за этот клуб с 2003 по 2021 год.