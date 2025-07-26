Взрывы прогремели в Харькове, Днепропетровске и Шостке

Украинский журналист Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в нескольких городах Украины.
По его словам, в Шостке зафиксированы многочисленные прилеты беспилотников «Шахед», а Харьков и Днепр подверглись атаке баллистическими ракетами. Сообщается, что в небе над Украиной находится до 50 российских дронов, а также наносятся удары корректируемыми авиабомбами и крылатыми ракетами, передает Лента.ру.
23 июля в Министерстве обороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 256 вражеских беспилотников.
В тот же день стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».
*Запрещенная террористическая организация.