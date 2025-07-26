Взрывы прогремели в Харькове, Днепропетровске и Шостке

По его словам, в Шостке зафиксированы многочисленные прилеты беспилотников «Шахед», а Харьков и Днепр подверглись атаке баллистическими ракетами. Сообщается, что в небе над Украиной находится до 50 российских дронов, а также наносятся удары корректируемыми авиабомбами и крылатыми ракетами, передает Лента.ру.