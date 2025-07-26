В ГД предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги

«Сбор краснокнижных ягод является нарушением законодательства и может повлечь за собой ответственность в рамках УК РФ. За умышленный незаконный сбор, продажу или приобретение, уничтожение или повреждение ягод из Красной книги грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Можно вовсе лишиться свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сказал Колунов.