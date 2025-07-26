Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя

«Если должник не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице. Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации (предварительно получив от приставов соответствующие сведения о месте работы), здесь необходимо включиться в процесс самостоятельно, к полномочиям судебных приставов — это не относится. В таких процессах важен тандем взыскателя и приставов, а не принцип “пусть приставы все сами исполняют”, это ошибочный подход», — пояснила Кузьминова.