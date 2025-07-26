Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Получить алименты, если второй родитель не работает или получает официальную зарплату ниже прожиточного минимума, можно через решение суда и службу судебных приставов, заявила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
Она отметила, что в случае, если один из родителей не исполняет свои обязанности по содержанию детей и не хочет трудоустраиваться, то необходимо обратиться в районный суд по месту регистрации ответчика с иском о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.
«Суд определит твердую денежную сумму (не менее 1 прожиточного минимума на ребенка, а, может, и более, в суде необходимо будет доказать, почему на ребенка требуется не 1 размер, а два). Так, например, в Москве на период 2025 года 1 прожиточный минимум на ребенка — это 20 663 рублей. Суд также определит в решении обязательное последующее увеличения алиментов в виде индексации», — сообщила РИА Новости адвокат.
После получения в суде решения по делу и исполнительного листа далее нужно обратиться в службу судебных приставов. Они получают сведения о должнике комплексно: из налогового органа, фонда социального страхования, Росреестра, поэтому сведения в отношении всех счетов должника, вкладов и иных доходов, а также в отношении имущества движимого и недвижимого (которое возможно изъять и реализовать с целью выплаты алиментов) для пристава являются открытыми.
«Если должник не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице. Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации (предварительно получив от приставов соответствующие сведения о месте работы), здесь необходимо включиться в процесс самостоятельно, к полномочиям судебных приставов — это не относится. В таких процессах важен тандем взыскателя и приставов, а не принцип “пусть приставы все сами исполняют”, это ошибочный подход», — пояснила Кузьминова.
В случае, если трудоспособный гражданин даже не стоит в службе занятости, адвокат пояснила, что приставы-исполнители вправе применить меры принудительного исполнения. «Административный арест, принудительные работы и разъяснение по получению реального уголовного срока, эффективно приводят в чувства даже самых заядлых неплательщиков… Все эти меры кажутся для обывателя иллюзорными фразами на листе бумаги, лишь до того момента, пока они комплексно не реализованы», — уточнила она.