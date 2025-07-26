В Италии растет число заболевших лихорадкой Западного Нила

В итальянской области Лацио зарегистрировано почти 30 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила газета Stampa.
Только за последнее время в регионе выявлено семь новых случаев. Лихорадка Западного Нила распространена во многих странах мира, и в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно. У остальных зараженных могут наблюдаться лихорадка, головные и мышечные боли, усталость, а в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения, говорится в сообщении.
20 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что задействовали на пограничных пунктах систему по выявлению симптомов лихорадки чикунгунья после ее вспышки на юге Китая. В службе подчеркнули, что профильные эксперты внимательно наблюдают за эпидемиологической ситуацией и готовы принять дополнительные меры в случае необходимости.
В конце мая на Шри-Ланке произошла самая активная за последние 20 лет вспышка смертельной лихорадки чикунгунья. Посольство РФ на острове рекомендует россиянам устанавливать защитные сетки, пользоваться репеллентами и носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров.