В Италии растет число заболевших лихорадкой Западного Нила

Только за последнее время в регионе выявлено семь новых случаев. Лихорадка Западного Нила распространена во многих странах мира, и в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно. У остальных зараженных могут наблюдаться лихорадка, головные и мышечные боли, усталость, а в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения, говорится в сообщении.