Уровень сахара в крови может резко меняться в жару, предупредил врач

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Уровень сахара в жару может резко меняться, поэтому людям с диабетом рекомендуется не ориентироваться на ощущения, а чаще измерять уровень сахара и соблюдать питьевой режим, рассказал РИА Новости врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, практикующий диабетолог Анас Альфарадж.
Аномальная жара установилась в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России, такие погодные условия являются серьезным испытанием для людей с диабетом. Перепады температуры, духота и высокая влажность напрямую влияют на уровень сахара в крови.
«Не ориентируйтесь на ощущения — только на точные показатели. Лучше использовать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют отслеживать уровень сахара в реальном времени и вовремя увидеть опасный тренд еще до появления симптомов», — подчеркнул Альфарадж.
Он добавил, что период жаркой погоды каждый привык переносить по-разному — активно или пассивно, это также влияет на показатели глюкозы, поэтому для организма важна предсказуемость.
«При снижении активности дозировки могут оказаться недостаточными, и сахар поползет вверх. При повышении активности — наоборот, инсулин начнет работать быстрее, и вы рискуете гипогликемией. Адаптируйте дозу под ситуацию», — посоветовал врач.
Специалист уточнил, что даже легкое обезвоживание сгущает кровь, что может повысить уровень глюкозы. Если человек использует инсулин, его всасывание в жару ускоряется из-за усиленного кровообращения и расширения капилляров, это создает двойную нагрузку на организм.
«Жара усиливает действие инсулина и при этом мешает организму сохранять водный баланс. Важно пить больше воды, не дожидаясь жажды, и внимательно следить за тем, как реагирует уровень сахара», — подчеркнул Альфарадж.
По его словам, высокая температура может не только изменить скорость всасывания, но и ухудшить качество препарата, особенно если человек использует инсулиновую помпу или хранит препараты вне холодильника.
«В жаркую погоду меняйте инфузионный набор чаще — раз в два дня, а не в три. Высокая температура и влажность ускоряют порчу инсулина. И не держите препараты на солнце — они теряют эффективность», — напомнил врач.
Специалист рассказал, что в жаркую и нестабильную погоду уровень сахара может резко меняться, даже если изменения не чувствуются. Поэтому необходимо проверять его чаще обычного, не только утром и перед сном, но и перед выходом из дома, после активности — при малейшем ухудшении самочувствия.
«В периоды нестабильной погоды рекомендую минимум 4−6 измерений в сутки. А если есть возможность — использовать системы мониторинга, например, СТ14, чтобы видеть полную картину и не пропустить критический момент», — добавил Альфарадж.