Уровень сахара в крови может резко меняться в жару, предупредил врач

Специалист рассказал, что в жаркую и нестабильную погоду уровень сахара может резко меняться, даже если изменения не чувствуются. Поэтому необходимо проверять его чаще обычного, не только утром и перед сном, но и перед выходом из дома, после активности — при малейшем ухудшении самочувствия.