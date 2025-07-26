Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-24

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования российскому народу в связи с крушением самолёта Ан-24 в Амурской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования», — говорится в тексте.
Лидер КНДР отметил, что его страна «разделяет несчастье и горе», переживаемые Россией. Ким Чен Ын также пожелал руководству РФ «преодолеть боль утраты».
Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля. Самолёт потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта города Тында. На борту воздушного судна находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.