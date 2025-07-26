Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-24

Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля. Самолёт потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта города Тында. На борту воздушного судна находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.