В Перу автобус упал с обрыва, погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в Перу, когда пассажирский автобус упал с обрыва. О страшной аварии рассказывает радиостанция RPP.
Сообщается, что личности погибших не установлены, их выяснением занимаются медики и полиция. Всего в автобусе было 66 пассажиров.
«В больницу были доставлены 27 пациентов», — сказал Тарма Альдо Тинео, глава медицинской службы медицинской службы города Хунин, где произошла трагедия.
Тем временем Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, который упал в 25-метровую пропасть 21 июля. Тогда погибли 13 человек, 20 пострадали.
Ранее в боливийском Потоси произошла страшная автокатастрофа. Пассажирский автобус упал в овраг с высоты 800 метров. 15 человек были госпитализированы, так же сообщалось о более чем 30 погибших.
Тем временем один человек погиб, трое оказались в больнице после ДТП в Тамбове, когда водитель «Лада Калины» врезался в переходящих дорогу на зелёный свет пешеходов.