В Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в жизни россиян в августе

Кроме того, изменится процедура открытия банковских счетов для россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь для проведения этой операции потребуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний получил полную дееспособность в результате эмансипации. Говырин отметил, что простого предъявления паспорта и устного заявления будет недостаточно.