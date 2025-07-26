МВД готово выплатить вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей

МВД России объявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийства двух детей — в августе 2006 года и марте 2024 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
6 марта 2024 года в Петропавловске-Камчатском на свалке было обнаружено тело новорожденного ребенка. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ).
Второе преступление, за раскрытие которого МВД также готово выплатить 1 млн рублей, — убийство 9-летнего мальчика в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Республики Марий Эл.
Ранее сообщалось, что в Тамбове автомобиль въехал в толпу пешеходов.