Названы популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

При проведении ремонта квартиры существует опасность столкновения с недобросовестными подрядчиками, сообщила агентству «Прайм» юрист Алла Георгиева.
По ее словам, один из распространенных способов обмана связан с некорректной сметой. В документе может быть указана завышенная стоимость услуг, а также включены необязательные работы. Кроме того, при оформлении договора ремонтные бригады могут требовать аванс, либо заключают шаблонный договор, а иногда и обходятся без него. В итоге они либо затягивают выполнение, либо бесследно исчезают, пояснила Георгиева.
Также присутствует риск нанять работника, не обладающего заявленной квалификацией. В результате качество ремонта оказывается низким, а иногда и небезопасным.
Как уточнила эксперт, бригады могут применять дешевые некачественные материалы, выдавая их за дорогие и надежные. Расходы иногда подтверждают сомнительными чеками.
Юрист рекомендовала обращаться к проверенным специалистам и изучить отзывы в интернете, а также обязательно оформлять договор. Также необходимо производить оплату поэтапно по факту приемки работ, а при возникновении проблем — решать вопрос в досудебном порядке, и если это не даст результата — обращаться в суд.