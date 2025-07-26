Названы популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

По ее словам, один из распространенных способов обмана связан с некорректной сметой. В документе может быть указана завышенная стоимость услуг, а также включены необязательные работы. Кроме того, при оформлении договора ремонтные бригады могут требовать аванс, либо заключают шаблонный договор, а иногда и обходятся без него. В итоге они либо затягивают выполнение, либо бесследно исчезают, пояснила Георгиева.