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«Разрыв может быть значительным»: В трёх регионах РФ пенсионеры получают самые высокие выплаты

Подольская: Самые высокие пенсии на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

Названы регионы Российской Федерации, где пенсионеры получают самые высокие выплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

По словам Подольской, самые высокие выплаты получают в Чукотском автономном округе. Там средний размер пенсии составляет 38 658,45 рублей. Следующими в этом рейтинге идут Камчатский край и Магаданская область — пенсионеры получают там соответственно 34 460,74 и 34 253,16 рублей.

Эксперт объяснила это надбавками для районов Крайнего Севера.

«В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным», — сказала она.

Ранее социальный фонд представил данные о пенсиях в России. Так, по состоянию на апрель 2025 года, средняя выплата составила 23 448 рублей.

О том, сколько составляет в пенсия по старости в 2025 году для россиян, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в России с 1 августа пенсионные выплаты увеличат шести категориям граждан.