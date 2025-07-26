Семьям в РФ приготовили приятный подарок на 1 сентября

«В 2025 году некоторые семьи с детьми смогут получить единовременную выплату к началу учебного года. Речь идет не о массовой выплате, а о целевой поддержке. В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств маткапитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, ее можно получить наличными», — заявил Говырин, передает РИА Новости.