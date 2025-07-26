Синоптик пообещал москвичам жару как минимум до конца июля

Согласно его информации, к выходным столица России подошла с превышением климатической нормы. До конца месяца аномалия будет лишь возрастать. Так, в субботу и воскресенье Леус обещает москвичам и гостям столицы до +27+28 градусов. В Москве осадков не ожидается, но дожди могут пройти на юго-западе Подмосковья.