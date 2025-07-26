Синоптик пообещал москвичам жару как минимум до конца июля

Жаркая и сухая погода сохранится в Москве как минимум до конца июля. Температура воздуха может подняться до +31 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Согласно его информации, к выходным столица России подошла с превышением климатической нормы. До конца месяца аномалия будет лишь возрастать. Так, в субботу и воскресенье Леус обещает москвичам и гостям столицы до +27+28 градусов. В Москве осадков не ожидается, но дожди могут пройти на юго-западе Подмосковья.
В начале следующей недели температура продолжит расти — в понедельник прогнозируется уже до +30. В последние дни июля столбики термометров и вовсе могут подняться до +31 градуса, добавил Леус.
Жаркая погода будет сопровождаться небольшой облачностью, вероятность дождей будет низкой.
Ранее стало известно, что в популярной у российских туристов стране установилась аномальная жара.