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В Красноярске завершается ремонт пешеходного моста возле улицы Калинина

В Железнодорожном районе Красноярска обновляют покрытие и благоустраивают набережную.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Железнодорожном районе близится к завершению ремонт пешеходного моста на реке Бугач. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Работы идут на участке от улицы Комбайностроителей до Камской. Старое деревянное покрытие моста, которое часто проседало и вызывало жалобы жителей, заменяют на прочную металлическую основу.

Рядом продолжается благоустройство набережной: подрядчик формирует тротуары, монтирует бордюры, устанавливает детский городок, а также подготавливает газоны под посадку кустарников и цветов. На обновлённой территории появятся парковые качели, зоны тихого отдыха с лавочками и новое освещение.

Вторая очередь благоустройства реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». Как отмечают в мэрии, этот участок стал одним из лидеров голосования среди горожан — за него отдали более 21 тысячи голосов.

Первые работы на Бугаче начались ещё в 2018 году: тогда демонтировали десятки незаконных построек и освободили территорию для будущей набережной. Основная часть второй очереди должна быть завершена осенью.