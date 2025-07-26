В Красноярске завершается ремонт пешеходного моста возле улицы Калинина

Вторая очередь благоустройства реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». Как отмечают в мэрии, этот участок стал одним из лидеров голосования среди горожан — за него отдали более 21 тысячи голосов.