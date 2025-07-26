В Красноярске завершается ремонт пешеходного моста возле улицы Калинина

В Железнодорожном районе близится к завершению ремонт пешеходного моста на реке Бугач. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Работы идут на участке от улицы Комбайностроителей до Камской. Старое деревянное покрытие моста, которое часто проседало и вызывало жалобы жителей, заменяют на прочную металлическую основу.
Рядом продолжается благоустройство набережной: подрядчик формирует тротуары, монтирует бордюры, устанавливает детский городок, а также подготавливает газоны под посадку кустарников и цветов. На обновлённой территории появятся парковые качели, зоны тихого отдыха с лавочками и новое освещение.
Вторая очередь благоустройства реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». Как отмечают в мэрии, этот участок стал одним из лидеров голосования среди горожан — за него отдали более 21 тысячи голосов.
Первые работы на Бугаче начались ещё в 2018 году: тогда демонтировали десятки незаконных построек и освободили территорию для будущей набережной. Основная часть второй очереди должна быть завершена осенью.