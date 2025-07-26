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Медведчук: многие жители Украины благодарны ВС России за удары по ТЦК

Медведчук заявил, что украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов.

Источник: Аргументы и факты

Многие жители Украины благодарят российских военных за удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК — аналог военкомата), заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. “Людоловы”, как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относиться нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам…» — сказал политик, слова которого цитирует ТАСС.

Медведчук пояснил, что ТЦК не позволяет населению Украины свободно передвигаться, и поражение указанных учреждений снимает эту проблему. Политик полагает, что глава киевского режима Владимир Зеленский останется в истории как государственный преступник и вдохновитель «людоловов».

«Это его преступная политика породила эту нечисть, и ему придется за это нести ответственность», — добавил лидер движения.

Напомним, 23 июля немецкий журнал Focus Online написал, что жители Украины поддерживает удары ВС РФ по ТЦК. Журналисты представили результаты опроса, согласно которым 80% респондентов негативно воспринимают жесткие методы, используемые военкоматами в рамках мобилизации в ВСУ.