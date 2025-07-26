Медведчук: многие жители Украины благодарны ВС России за удары по ТЦК

«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. “Людоловы”, как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относиться нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам…» — сказал политик, слова которого цитирует ТАСС.