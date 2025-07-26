Стармер заявил о возможности признания Палестины

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что в настоящее время проводится работа с союзниками, касающаяся «пути» по установлению мира в ближневосточном регионе.
Он уточнил, что одним из шагов должно стать признание Государства Палестина.
«Вместе с нашими ближайшими союзниками я работаю над путём по установлению мира в регионе с упором на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в этом конфликте», — сказал Стармер в видеообращении на своей странице в соцсети X*.
По его словам, путь «наметит конкретные шаги».
«Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Моя позиция по этому поводу однозначна», — заявил он.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании ГА Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года.
Израиль и Соединённые Штаты отвергли инициативу Макрона о признании Палестины.
Ранее сообщалось, что Минюст Израиля обвинил Францию и Макрона в поддержке терроризма.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.