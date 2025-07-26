Названы регионы, где получают самые высокие пенсии

Ранее старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова рассказала, что в топ регионов с самыми высокими пенсиями, входят: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область, Ненецкий АО. Она добавила, что в десятку также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Согласно данным эксперта, средний размер пенсии по старости в России к началу 2025 года составляет 25 тысяч рублей.