В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

«Хочу обратить особое внимание, что пенсионерам не нужно никуда обращаться — все выплаты будут начислены автоматически в августе согласно установленному графику. Кроме работающих пенсионеров, прибавку получат граждане, достигшие 80-летнего возраста в июле, а также те, кто ранее получил первую группу инвалидности. Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход», — уточнил он.