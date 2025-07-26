В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Соцфонд с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающий пенсионеров, размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы», — сказал Нилов.
Политик отметил, что размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным и рассчитывается исходя из количества заработанных пенсионных коэффициентов. Однако, как напомнил Нилов, существует искусственное ограничение в три балла.
«Вопрос о данном ограничении неоднократно поднимался депутатами Госдумы всех фракций и является принципиальным. Это, по моему мнению, дестимулирующий и несправедливый инструмент. Госдума продолжает диалог с правительством о необходимости отмены такого искусственного ограничения. Напомню, что общая норма для всех работающих граждан того, сколько баллов можно получить — 10», — добавил депутат.
Глава думского комитета рассказал, что с учетом текущей стоимости одного балла (менее 150 рублей), максимальная прибавка при таком ограничении составит около 450 рублей.
«Хочу обратить особое внимание, что пенсионерам не нужно никуда обращаться — все выплаты будут начислены автоматически в августе согласно установленному графику. Кроме работающих пенсионеров, прибавку получат граждане, достигшие 80-летнего возраста в июле, а также те, кто ранее получил первую группу инвалидности. Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход», — уточнил он.
Нилов подчеркнул, что ежегодный августовский перерасчет — это установленная законом норма, которая позволяет учесть пенсионные права, сформированный в предыдущем году. «В этом году процедура коснется всех работающих пенсионеров, соответствующих установленным критериям», — заключил парламентарий.