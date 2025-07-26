Суд арестовал собственность сына экс-замгубернатора Брянской области

Предприниматель Лучкин дал показания против экс-чиновника.
Суд Москвы арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах.
«Наложить арест на имущество Петроченко А. А», — передает содержание судебного акта ТАСС. Отмечается, что сам Петроченко был задержан с поличным и арестован по обвинению в получении взятки за госконтракты.
В деле фигурирует также предприниматель Лучкин, который дал показания против бывшего чиновника. По данным статьям обвиняемым грозят большие сроки и крупные штрафы.