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Суд арестовал собственность сына экс-замгубернатора Брянской области

Суд Москвы арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах.

Предприниматель Лучкин дал показания против экс-чиновника.

Суд Москвы арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А», — передает содержание судебного акта ТАСС. Отмечается, что сам Петроченко был задержан с поличным и арестован по обвинению в получении взятки за госконтракты.

В деле фигурирует также предприниматель Лучкин, который дал показания против бывшего чиновника. По данным статьям обвиняемым грозят большие сроки и крупные штрафы.