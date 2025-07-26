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Работодатели заставляют челябинцев идти в отпуск

Согласно исследованию платформы hh.ru, 18% работников Челябинской области не планируют брать отпуск в 2025 году. Из них 2% оформят документы, но продолжат работать, а 16% вообще отказываются от отпуска.

Источник: Вечерний Челябинск

Чаще остальных отказываются от отпуска домашний и обслуживающий персонал (27%), сотрудники автомобильного бизнеса (22%), маркетологи и работники ресторанно-гостиничного сектора (5%). Они продолжают трудиться даже во время оформленного отпуска. Еще 14% опрошенных к середине года пока не решили, воспользуются ли отпуском.

Как признались 17% респондентов, они сталкивались с давлением со стороны работодателя. Наиболее часто это происходило с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), работниками сферы гостеприимства и туризма (21%).

Работодатели используют разнообразные методы принуждения. Например, уговоры и напоминания (80%), угрозы лишения премии (9%), списание отпускных дней без выплат (7%) и даже увольнение (2%).