Работодатели заставляют челябинцев идти в отпуск

Чаще остальных отказываются от отпуска домашний и обслуживающий персонал (27%), сотрудники автомобильного бизнеса (22%), маркетологи и работники ресторанно-гостиничного сектора (5%). Они продолжают трудиться даже во время оформленного отпуска. Еще 14% опрошенных к середине года пока не решили, воспользуются ли отпуском.