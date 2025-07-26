Турция игнорирует запросы РФ о выдаче организатора убийства Япончика

Выяснив, что Иваньков регулярно посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали позицию для обстрела поблизости. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и начали наблюдение. Вечером Бутба, находясь в кузове «Газели», произвел выстрел в Япончика при выходе из заведения. Раненый скончался 9 октября в больнице.