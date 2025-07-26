Турция игнорирует запросы РФ о выдаче организатора убийства Япончика

Турецкие правоохранительные органы игнорируют запросы об экстрадиции в Россию Ильи Симонии, заочно осужденного в РФ на 21 год колонии за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Данная информация содержится в судебных материалах, доступных РИА Новости.
Согласно данным Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, обвиняемый в особо тяжком преступлении Симония И. Г. пребывает на территории Турецкой Республики с 11 января 2020 года. Обращения о его выдаче компетентными структурами данного государства остаются без ответа, указано в документах.
Симония заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Мосгорсуд в середине января признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой «из корыстных побуждений либо по найму, сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом». Подсудимый заочно приговорен к 21 году строгого режима. В конце марта апелляционный суд подтвердил законность приговора, решение вступило в силу.
По данным следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал ликвидацию Иванькова с целью передела сфер влияния в преступной среде. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию, Муртазу Шаданию, Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, приобрели снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков регулярно посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали позицию для обстрела поблизости. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и начали наблюдение. Вечером Бутба, находясь в кузове «Газели», произвел выстрел в Япончика при выходе из заведения. Раненый скончался 9 октября в больнице.