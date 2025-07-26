В Госдуме напомнили о выплатах для семей с детьми к 1 сентября: деньги получат не все

Некоторые семьи с детьми могут получить выплаты к 1 сентября. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин, напомнив, что в 2025 речь не идёт о массовой выплате, а только о целевых механизмах.
«В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определённые случаи», — сказал депутат РИА Новости.
Говырин объяснил, что речь может идти об обналичивании остатка материнского капитала, если остаток суммы на сертификате не превышает 10 000 рублей, а также о дополнительных мерах поддержки, которые существуют в ряде российских регионов.
«Чтобы получить выплату, необходимо обратиться через МФЦ, портал Госуслуг или напрямую в отделение Социального фонда», — сказал он.
Тем временем Госдума разработала инициативу о выплатах родителям школьников перед 1 сентября. Выплата может составить один прожиточный минимум в целом по стране. Законодатели предлагают также выплачивать средства на каждого ребенка в семье.
Также сообщалось, что в России с 2026 года появится ежегодная семейная выплата: кому положена и как рассчитать, читайте здесь на KP.RU.