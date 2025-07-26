Врач раскрыл, как жаркая погода может влиять на уровень сахара в крови

Жаркая погода может оказать влияние на уровень сахара в крови — во время зноя он может резко меняться. Такой информацией поделился врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциации эндокринологов и практикующий диабетолог Анас Альфарадж.
В жаркие дни людям, страдающим диабетом, Альфарадж посоветовал не полагаться исключительно на свои ощущения, а чаще измерять уровень сахара. Также важно соблюдать питьевой режим.
«Лучше использовать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют отслеживать уровень сахара в реальном времени и вовремя увидеть опасный тренд еще до появления симптомов» — рекомендовал специалист.
Альфарадж посоветовал проводить в жару минимум четыре-шесть измерений в сутки.
Что касается водного баланса, то его соблюдение весьма важно, так как даже легкое обезвоживание сгущает кровь, что может повысить уровень глюкозы. Если человек использует инсулин, его всасывание в жару ускоряется, что также создает двойную нагрузку на организм. В этой связи врач призвал пить больше воды, не дожидаясь жажды.
Кроме того, жаркая погода может не только изменить скорость всасывания, но и негативно сказаться на качестве препарата. Особенно часто это бывает, если человек использует инсулиновую помпу или хранит препараты вне холодильника. В связи с этим в жару менять инфузионный набор нужно чаще — раз в два дня, а не в три, так как высокая температура ускоряет порчу инсулина. Более того, не следует держать препараты на солнце.
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