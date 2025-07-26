Врач раскрыл, как жаркая погода может влиять на уровень сахара в крови

Кроме того, жаркая погода может не только изменить скорость всасывания, но и негативно сказаться на качестве препарата. Особенно часто это бывает, если человек использует инсулиновую помпу или хранит препараты вне холодильника. В связи с этим в жару менять инфузионный набор нужно чаще — раз в два дня, а не в три, так как высокая температура ускоряет порчу инсулина. Более того, не следует держать препараты на солнце.