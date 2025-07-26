Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в пятницу, 25 июля, сообщил о землетрясении магнитудой 5,8, произошедшем в Молуккском море у берегов Индонезии.
Подземный толчок был зафиксирован в 21:29 UTC на глубине 60 километров, в 152 километрах к северо-западу от города Тернате. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала, передает EMSC.
Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало уже шестым в Камчатском крае за 20 июля. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Могут ли быть последствия у шестого за день землетрясения в Камчатском крае, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.
2 июля на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.