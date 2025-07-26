Владивостокцы спокойно относятся к курортным романам

Согласно свежим данным исследования, проведённого сервисом SuperJob, лишь каждый пятый житель Владивостока (19%) положительно относится к курортным романам. Результаты опроса, опубликованные накануне, выявили значительный раскол во мнениях горожан по этому вопросу. В то время как 47% респондентов осуждают любовные связи на отдыхе, мужчины чаще женщин склонны поддерживать такие отношения.