Владивостокцы спокойно относятся к курортным романам

Согласно свежим данным исследования, проведённого сервисом SuperJob, лишь каждый пятый житель Владивостока (19%) положительно относится к курортным романам. Результаты опроса, опубликованные накануне, выявили значительный раскол во мнениях горожан по этому вопросу. В то время как 47% респондентов осуждают любовные связи на отдыхе, мужчины чаще женщин склонны поддерживать такие отношения.
Почти половина опрошенных (48%) считает, что супруги должны проводить отпуск исключительно вместе, подчеркивая важность совместного отдыха. Ещё 48% допускают редкие раздельные поездки, но предпочитают отдых вдвоём. Лишь 8% жителей Владивостока выбирают преимущественно раздельный отдых, иногда путешествуя вместе, а 4% уверены, что супругам лучше отдыхать исключительно порознь, чтобы «взять паузу» друг от друга.
Примечательно, что сторонники раздельного отдыха чаще оправдывают курортные романы, чем те, кто предпочитает проводить отпуск только с партнёром. Опрос отражает разнообразие взглядов на личные отношения и отдых среди владивостокцев, подчёркивая, что тема курортных интрижек остаётся спорной в обществе.