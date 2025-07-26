Врач объяснил, как ЗОЖ помогает иммунитету бороться с раком

— Дело в том, что «поломки» возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты. И уничтожит единичные злокачественные клетки, не дав им запустить развитие опухоли, — объяснил медик.