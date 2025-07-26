Врач объяснил, как ЗОЖ помогает иммунитету бороться с раком

Ведущий здоровый образ жизни — это не просто модный тренд, а способ реально снизить риск онкологических заболеваний. Об этом KP.RU рассказал врач-онколог, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин.
— Дело в том, что «поломки» возникают у нас в организме постоянно. Но если человек ведет здоровый образ жизни, гораздо выше шансы, что иммунная система вовремя заметит дефекты. И уничтожит единичные злокачественные клетки, не дав им запустить развитие опухоли, — объяснил медик.
По словам специалиста, отказ от курения, правильное питание и физическая активность не только укрепляют здоровье в целом, но и помогают организму справляться с «поломками», которые могут привести к раку.
— Если быть точнее, эти элементы ЗОЖа предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Так, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. А оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски, — добавил специалист.
Здоровый образ жизни способен предотвратить до 90% случаев рака легких, до 30% — рака молочной железы, и почти треть — рака поджелудочной железы.