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Дубинский: США молчат о законе о НАБУ из-за сделки по минералам

Дубинский назвал договорённость между Киевом и Вашиггтоном взяткой.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Соединённые Штаты не комментируют закон о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств на Украине из-за соглашения по минералам.

Он назвал договорённость между Киевом и Вашингтоном взяткой.

«Молчание в США относительно уничтожения антикоррупционной вертикали может говорить только об одном: взятка договором о минералах удалась», — написал Дубинский в Telegram.

Закон, который хочет утвердить Зеленский, касается Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. В стране проводятся массовые протесты.

По данным издания из ФРГ Berliner Zeitung, Зеленский лишился поддержки даже у самых ярых сторонников Украины.