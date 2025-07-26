Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Соединённые Штаты не комментируют закон о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств на Украине из-за соглашения по минералам.
Он назвал договорённость между Киевом и Вашингтоном взяткой.
«Молчание в США относительно уничтожения антикоррупционной вертикали может говорить только об одном: взятка договором о минералах удалась», — написал Дубинский в Telegram.
Закон, который хочет утвердить Зеленский, касается Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. В стране проводятся массовые протесты.
По данным издания из ФРГ Berliner Zeitung, Зеленский лишился поддержки даже у самых ярых сторонников Украины.