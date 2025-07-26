Россия сократит добычу газа из-за серьезных проблем

«Ситуация в некоторых экономиках развитых стран близка к рецессионной (как, например, в Германии), и для многих стран по-прежнему характерна макроэкономическая неопределенность, и это обусловливает ослабление спроса на энергоносители, в том числе и газ», — заявил заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов изданию «Известия». В настоящее время на мировом рынке наблюдается снижение темпов роста спроса на газ.