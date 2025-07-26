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На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 45,6 км на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае произошло землетрясение. Об этом информирует пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

В релизе сказано, что магнитуда землетрясения достигла 5,0, а его эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине в 45,6 км.

При этом шесть дней назад, 20 июля, на Камчатке произошло три сильных землетрясения подряд. После этого сейсмолог Павленко оценила риски цунами и новых толчков на Курилах и Камчатке.

Накануне, ночью 25 июля, в Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Также сообщалось, что у берегов Индонезии зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составляет 6,3. Это произошло в ночь на четверг, 24 июля.

А вот каковы итоги наводнения и шторма в Санкт-Петербурге 4 июля 2025: 300 упавших деревьев, пять пострадавших, пылевые бури и затопленные пляжи.