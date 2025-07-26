С 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что тема задержек выплаты пенсий, осуществляемых через «Почту России», будет рассмотрена на заключительном пленарном заседании весенней сессии правительства, а также в ходе обсуждения бюджета Соцфонда России на 2026 год. Согласно данным фонда, в период с 2020 по 2024 годы было зафиксировано 136 случаев несвоевременной доставки пенсий, когда выплаты задерживались от одного до 20 дней, пишет 360.ru.