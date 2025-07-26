Нутрициолог рассказала, как избежать обезвоживания в жару

Для расчета необходимого объема жидкости стоит использовать формулу: вес тела (кг) x 30 мл + 0,5−1 литр дополнительно в жару. Важно пить до, во время и после пребывания на жаре, примерно по 100−150 миллилитров каждые 20−30 минут. Основной источник жидкости — напитки (70 процентов от суточной нормы), причем большая часть должна быть чистой водой. Остальные 30 процентов поступают из пищи.