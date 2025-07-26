Нутрициолог рассказала, как избежать обезвоживания в жару

Жаркая погода может быть опасна для здоровья из-за нарушения водного баланса. Нутрициолог Анастасия Нехорошкова, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) и руководитель московского представительства Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ), предупредила, что ориентироваться на чувство жажды ненадежно, особенно детям и пожилым.
Она объяснила, что организм теряет воду и электролиты с потом, что вредит сердцу и мозгу. Группам риска, включая детей, пожилых, беременных и больных, нужна особая осторожность. Ранние признаки обезвоживания — сухость кожи, усталость, раздражительность.
Для расчета необходимого объема жидкости стоит использовать формулу: вес тела (кг) x 30 мл + 0,5−1 литр дополнительно в жару. Важно пить до, во время и после пребывания на жаре, примерно по 100−150 миллилитров каждые 20−30 минут. Основной источник жидкости — напитки (70 процентов от суточной нормы), причем большая часть должна быть чистой водой. Остальные 30 процентов поступают из пищи.
Идеальный выбор — чистая или минеральная вода, а также кокосовая вода, богатая электролитами. Следует избегать алкоголя и сладких напитков, которые усиливают обезвоживание и нагрузку на организм, передает Газета.ру.
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