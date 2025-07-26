На Тухачевского в Омске стартовала подготовка к ремонту набережной

Напомним, что проект благоустройства подготовлен и реализуется на основе актуализированной в 2022 году концепции набережной Тухачевского. Первоначальная версия концепции была разработана в 2017 году архитектурным ателье «РИМ» для КБ «Стрелка». Проект направлен на создание современной и комфортной рекреационной зоны, которая станет местом притяжения для горожан и гостей города.