На Тухачевского в Омске стартовала подготовка к ремонту набережной

В Омске началась подготовка к масштабному ремонту набережной Тухачевского. Как сообщают очевидцы, участок вдоль склона Иртыша огорожен забором, который начинается от здания ГИМС МЧС на Кемеровской, 1/1. На территории уже установлены информационные знаки, предупреждающие о начале ремонтных работ.
С 22 июля подрядчики приступили к демонтажу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. В планах — вырубка поросли на бетонном откосе и вдоль проезжей части. Эти работы стали первым этапом подготовки к капитальному благоустройству, запланированному на 2026 год. Ремонт затронет участок набережной протяжённостью 800 метров — от улицы Таубе до Кемеровской.
Напомним, что в Омске продолжается постепенное приведение в порядок набережных Иртыша и Оми. В частности, сейчас активно ведутся работы за счет частных инвесторов на участке набережной Тухачевского у строящегося апарт-отеля в районе улицы Достоевского и Иртышских ворот Омской крепости.
Напомним, что проект благоустройства подготовлен и реализуется на основе актуализированной в 2022 году концепции набережной Тухачевского. Первоначальная версия концепции была разработана в 2017 году архитектурным ателье «РИМ» для КБ «Стрелка». Проект направлен на создание современной и комфортной рекреационной зоны, которая станет местом притяжения для горожан и гостей города.
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