Юрист объяснила, как взыскать алименты с неработающего

«Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации», — передает слова адвоката «Прайм». Кроме того, Кузьминова отметила, что если второй родитель не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице.