Юрист объяснила, как взыскать алименты с неработающего

Юрист пояснила, как получить алименты, если второй родитель не работает.
Если второй родитель не трудоустроен, либо его официальная заработная плата ниже установленного прожиточного минимума, алименты можно получить через решение суда и службу приставов. Об этом заявила адвокат, управляющий партнер Юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Если же должник трудоустроен, но получает зарплату существенно ниже прожиточного минимума, следует обратиться в трудовую инспекцию с заявлением по факту проверки организации», — передает слова адвоката «Прайм». Кроме того, Кузьминова отметила, что если второй родитель не работает, но в поисках работы и числится в службе занятости, алименты будут удерживаться из пособия по безработице.
Ранее сообщалось, что судебные приставы в России могут запрещать должникам водить транспортные средства как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда.