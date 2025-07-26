Изучение русского языка поможет деятелям Североатлантического альянса наконец-то понять слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что российская сторона не планирует «нападать» на государства НАТО, заявил Николай Патрушев.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии уточнил, что в НАТО владеют языком угроз и шантажа.
«Изучение иностранных языков — полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», — сказал Патрушев в интервью агентству РИА Новости.
Кроме того, он напомнил, что высказывания о том, что РФ якобы намерена «напасть» на НАТО, призваны лишь отвлечь население европейских государств от плачевного состояния их экономики. Патрушев назвал такие предостережения «страшилками».
Он прокомментировал угрозу генсека Североатлантического альянса Марка Рютте европейским странам альянса. Рютте пригрозил, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им следует выучить русский язык.
Ранее Патрушев заявил, что Североатлантический альянс активно работает над созданием военных угроз Российской Федерации на морских рубежах.