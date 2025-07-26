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Эксперт назвала регионы с самыми высокими пенсиями в России

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области.

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области. Об этом сообщила эксперт Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

По ее словам, значительный разрыв в пенсионном обеспечении между регионами объясняется применением районных коэффициентов для жителей Крайнего Севера. Средний размер пенсий в этих субъектах существенно превышает общероссийские показатели: в Чукотском АО он составляет 38 658 рублей, в Камчатском крае — 34 460 рублей, а в Магаданской области — 34 253 рубля.

Напомним, что с 1 августа начнётся автоматический перерасчёт страховой части пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, кому удвоят пенсию с 1 сентября.