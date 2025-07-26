Эксперт назвала регионы с самыми высокими пенсиями в России

По ее словам, значительный разрыв в пенсионном обеспечении между регионами объясняется применением районных коэффициентов для жителей Крайнего Севера. Средний размер пенсий в этих субъектах существенно превышает общероссийские показатели: в Чукотском АО он составляет 38 658 рублей, в Камчатском крае — 34 460 рублей, а в Магаданской области — 34 253 рубля.