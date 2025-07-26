Миколог Вишневский: выросший под Владимиром «кровавый» гриб скоро изменится

Найденный во Владимирской области гриб, который местный житель из-за причудливой формы назвал «кровоточащим сердцем», скоро изменит внешний вид, сообщил в беседе с aif.ru миколог Михаил Вишневский.
По словам специалиста, местный житель нашел гриб Гиднеллум Пека, который в народе называют «кровавый зуб». Он довольно часто встречается на территории России.
Гриб, по словам Вишневского, не опасный, но и не съедобный — он жесткий и горьковатый.
«На фотографии молодой гриб, поэтому его поверхность чисто белая и капли на ней видны очень хорошо, позже он станет рыжеватым или даже коричневатым. Форма сердца — случайность. Они бывают самой разной формы: круглые, овальные, с различными вогнутостями, могут быть в виде восьмерки. Этот гриб еще будет расти и исправится, станет почти круглым», — отметил специалист.
Ранее миколог Дьяков сказал, когда начнется супергрибной сезон.