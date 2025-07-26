Миколог Вишневский: выросший под Владимиром «кровавый» гриб скоро изменится

«На фотографии молодой гриб, поэтому его поверхность чисто белая и капли на ней видны очень хорошо, позже он станет рыжеватым или даже коричневатым. Форма сердца — случайность. Они бывают самой разной формы: круглые, овальные, с различными вогнутостями, могут быть в виде восьмерки. Этот гриб еще будет расти и исправится, станет почти круглым», — отметил специалист.