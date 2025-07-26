Заочно арестован: в деле осужденного за коррупцию экс-замминистра обороны появился новый фигурант

Уже после вынесения приговора Следственный комитет информировал о ещё одном эпизоде, связанном с коррупционной деятельностью экс-военачальника. СК назвал стоимость взятки Тимуру Иванову в виде бани и котельной и раскрыл, кому они в конце концов достались.