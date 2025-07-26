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Заочно арестован: в деле осужденного за коррупцию экс-замминистра обороны появился новый фигурант

ТАСС: по делу Тимура Иванова заочно арестован новый фигурант.

Источник: Комсомольская правда

В деле осужденного к 13 годам лишения свободы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова появился новый фигурант. Это бенефициар иностранных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Андрей Захаров, информирует ТАСС.

Сообщается, что Захаров объявлен в розыск и заочно арестован на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Также сообщается, что в международный розыск объявлен и заочно арестован еще один фигурант по делу Иванова — председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский. Крыжановский и Захаров обвиняются в совершении растраты.

Напомним, Тимур Иванов признан виновным в хищении 216 млн рублей при закупке паромов для Крымского моста и выводе почти 4 млрд через банк «Интеркоммерц», лишен воинского звания и всех наград.

Уже после вынесения приговора Следственный комитет информировал о ещё одном эпизоде, связанном с коррупционной деятельностью экс-военачальника. СК назвал стоимость взятки Тимуру Иванову в виде бани и котельной и раскрыл, кому они в конце концов достались.