Автомобилисты с сегодняшнего дня обязаны уступить дорогу по-новому: что изменилось с 26 июля

С 26 июля в России начинают действовать обновленные правила дорожного движения. Теперь водители обязаны уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, перестраиваясь на соседнюю полосу. Также введено требование пропускать транспорт без специальной цветографической схемы. Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей. В ближайшее время они будут увеличены. Соответствующие поправки в КоАП одобрены Советом Федерации. Подробности — в материале URA.RU.