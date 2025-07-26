Из-за плановых работ на электросетях во Владивостоке раскопают недавно отремонтированную аллею

Это плановые работы. Вероятно, муниципалитет повременил с благоустройством аллеи, где поменяли асфальт с бордюрами и смонтировали ливневую канализацию. Закончили ремонт аллеи к концу 2024 года, и меньше чем через год этот участок снова перекопают. Однако поводом для благоустройства аллеи был циклон в конце августа того же года — дождём размыло асфальт на пешеходной дорожке. Ливневой канализации до ремонта там не было.