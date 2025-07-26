Из-за плановых работ на электросетях во Владивостоке раскопают недавно отремонтированную аллею

По информации предприятия, объём работ весьма большой, он займёт порядка двух месяцев, но разрушенное благоустройство компания обещает восстановить.
Это плановые работы. Вероятно, муниципалитет повременил с благоустройством аллеи, где поменяли асфальт с бордюрами и смонтировали ливневую канализацию. Закончили ремонт аллеи к концу 2024 года, и меньше чем через год этот участок снова перекопают. Однако поводом для благоустройства аллеи был циклон в конце августа того же года — дождём размыло асфальт на пешеходной дорожке. Ливневой канализации до ремонта там не было.
Теперь аллея, по которой жители микрорайона ходят к транспортно-пересадочному узлу на площади Баляева, в школы № 57 и № 66, в детский сад № 114 и в детскую спортивную школу, выглядит так:
К началу учебного года, судя по заявленным срокам работ, восстановить удобный пешеходный проход рабочие не успеют.
Тем не менее модернизация энергоснабжения — тоже вопрос важный. Подстанция «Мингородок», которую обеспечат новыми фидерами в рамках начатых плановых работ ВПЭС, в августе 2021 года горела. Из-за пожара были обесточены часть Ленинского и Первореченского районов Владивостока — более 200 домов.