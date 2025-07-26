Живов сообщил о нахождении в Часовом Яре элитного подразделения дронов ВСУ

«Напротив всей нашей группировки стоит “Рарог”. Это весьма профессиональное беспилотное подразделение, сражаться с которым непросто. Оно располагают неограниченной материальной частью, с возможностью прифронтового конструирования. Они имеют желание это все использовать с максимальной отдачей. Поэтому преодоление их там наиболее сложная задача. Но ничего, мы обязательно их всех уничтожим. Они в Часовом Яре уже минимум полгода», — сказал собеседник издания.