Живов сообщил о нахождении в Часовом Яре элитного подразделения дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины применяют в Часовом Яре элитное подразделение беспилотных систем «Рарог». Об этом корреспонденту aif.ru рассказал военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов.
«Напротив всей нашей группировки стоит “Рарог”. Это весьма профессиональное беспилотное подразделение, сражаться с которым непросто. Оно располагают неограниченной материальной частью, с возможностью прифронтового конструирования. Они имеют желание это все использовать с максимальной отдачей. Поэтому преодоление их там наиболее сложная задача. Но ничего, мы обязательно их всех уничтожим. Они в Часовом Яре уже минимум полгода», — сказал собеседник издания.
Ранее Живов рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы РФ заставляют украинских боевиков отступать на 5−10 километров в районе Часова Яра.
По его словам, российская армия выбила украинских боевиков из центра Часова Яра. По его словам, ВСУ держатся по краям города и в ближайших лесополосах.