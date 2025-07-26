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Стоматолог Ахмурзаев назвал главную причину порчи зубной эмали

Специалист отметил, что заботиться о зубах нужно начинать с детства.

Источник: Аргументы и факты

Зубной эмали вредит не еда, а некачественная гигиена полости рта, сообщил в беседе с aif.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

Специалист отметил, что большинство людей не вычищает зубы до нужного состояния.

«Зубной эмали вредит не сама еда, а неудовлетворительная гигиена. Есть можно что угодно, не забывая про здоровье организма, но нужно своевременно чистить зубы, а это, как правило, никто не делает идеально. В целях профилактики следует приходить на чистку зубов к стоматологу», — отметил он.

Ахмурзаев добавил, что на состояние эмали влияют и другие факторы. Например, поражение некариозными заболеваниями или генетическая предрасположенность.

Ранее стоматолог Садовский развеял популярные мифы о гигиене полости рта.

По словам эксперта, время чистки зубов — до завтрака или после — зависит от привычек в семье. Хотя идеальным вариантом он считает чистку до еды.