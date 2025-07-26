Стоматолог Ахмурзаев назвал главную причину порчи зубной эмали

«Зубной эмали вредит не сама еда, а неудовлетворительная гигиена. Есть можно что угодно, не забывая про здоровье организма, но нужно своевременно чистить зубы, а это, как правило, никто не делает идеально. В целях профилактики следует приходить на чистку зубов к стоматологу», — отметил он.