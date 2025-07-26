Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного установлены ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация.
«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь на пятницу временные ограничения на приём и выпуск самолётов действовали в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
В ночь на четверг временные ограничения на выпуск самолётов действовали в воздушных гаванях Сочи и Грозного.