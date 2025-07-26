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Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного установлены ограничения

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, в ночь на пятницу временные ограничения на приём и выпуск самолётов действовали в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

В ночь на четверг временные ограничения на выпуск самолётов действовали в воздушных гаванях Сочи и Грозного.