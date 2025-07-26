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В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что временные запреты на полеты необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ночью сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. Однако позднее движение по переправе возобновили.