Рейд «Встречная полоса» пройдет в Иркутске и районе в эти выходные

— За 6 месяцев 2025 года на территории Иркутска и прилегающего района произошло 22 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд водителей на полосу для встречного движения. В результате автоаварий травмы получили 31 человек, 8 человек — скончались, — отмечают в пресс-службе городского ведомства.