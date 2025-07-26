Рейд «Встречная полоса» пройдет в Иркутске и районе в эти выходные

26 и 27 июля в Иркутске проведут профилактический рейд «Встречная полоса». Однако особенное внимание уделят загородным трассам Иркутского района. Инспекторы Госавтоинспекции будут следить за соблюдением водителями правил о выезде на «встречку» — как открыто, так и скрытно.
— За 6 месяцев 2025 года на территории Иркутска и прилегающего района произошло 22 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд водителей на полосу для встречного движения. В результате автоаварий травмы получили 31 человек, 8 человек — скончались, — отмечают в пресс-службе городского ведомства.
Экипажи ДПС будут стоять на особо аварийных участках дорог.
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