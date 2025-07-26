Российские военнослужащие уничтожили командира группы четвёртого полка Сил специальных операций Вооружённых сил Украины по фамилии Урбанович, сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству источник в российских силовых структурах, его ликвидировали военные группировки войск «Север» на сумском участке.
«На сумском направлении в районе Алексеевки бойцы “Севера” уничтожили командира группы четвёртого полка ССО капитана В. Урбановича. Обстоятельства смерти украинского оккупанта вражескими ресурсами не раскрываются», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.