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Липовой: при поимке наемницы Мюлли ее можно обменять на россиян с США

Генерал отметил, что к наемницам особое отношение и в среде военнослужащих, и в среде заключенных.

Источник: Аргументы и факты

Заочно приговоренная в Донецкой народной республике американская наемница Дженнифер Энн Мюлли, которая участвует в боевых действиях на стороне ВСУ, в случае попадания в плен может быть обменена с США на российских граждан. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее стало известно, что Верховный суд в ДНР заочно приговорил 49-летнюю наемницу ВСУ из США Мюлли к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

«Она вполне может быть расцениваться в качестве объекта обмена с Соединенными Штатами на российских граждан, которые находятся там в заключении. Эта наемница, конечно, может попасть в списки обмена, но она вряд ли сможет долго продержаться в тюрьме. К таким людям особое отношение и в среде военнослужащих, и в среде заключенных», — сказал собеседник издания.

Липовой также рассказывал aif.ru, что при поимке в плен Мюлли, которая принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, могут не оставить в живых еще в зоне спецоперации.