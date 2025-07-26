Липовой: при поимке наемницы Мюлли ее можно обменять на россиян с США

«Она вполне может быть расцениваться в качестве объекта обмена с Соединенными Штатами на российских граждан, которые находятся там в заключении. Эта наемница, конечно, может попасть в списки обмена, но она вряд ли сможет долго продержаться в тюрьме. К таким людям особое отношение и в среде военнослужащих, и в среде заключенных», — сказал собеседник издания.